Раскрыты подробности поджога подростком кинозала в Москве

В Москве завершили расследование уголовного дела о попытке поджога кинозала 16-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, в ноябре 2024 года юноша познакомился в соцсетях с девушкой и отправил ей свою геолокацию. После этого с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Он заявил, что подросток передал данные посторонним и тем самым нарушил закон. Юношу заставили показать по видеосвязи квартиру, выдав это за дистанционное проведение обыска, а также сфотографировать банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. Также подростка убедили принести канистру с бензином в кинозал и устроить поджог. Пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе задержали четверых подростков, завербованных украинскими спецслужбами в группах знакомств.