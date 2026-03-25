СК предъявил обвинения 29 пособникам телефонных мошенников

Следователи предъявили обвинение 29 злоумышленникам, которые работали на телефонных мошенников и обеспечивали для них работу сим-боксов в столице.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— На данный момент в числе обвиняемых по уголовному делу 29 человек: администраторы, операторы, активаторы и курьеры, обеспечивавшие работу сим-боксов. Им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

23 марта силовики ликвидировали узел связи мошенников в центре столицы. Они задержали 19-летнего молодого человека, который отвечал за техническое сопровождение сети. В его отношении возбудили уголовное дело.

До этого в Москве задержали двух человек за совершение подобного преступления. Злоумышленники разместили на арендованных квартирах сим-боксы. В помещениях также обнаружили более одной тысячи сим-карт. Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.