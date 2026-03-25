Пенсионер сел за расправу над главой Федерации ММА в российском регионе

На Алтае 74-летнего пенсионера признали виновным в расправе над главой Федерации ММА и приговорили его к девяти годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что вечером 7 августа 2025 года в селе Тюнгур во время застолья на свадьбе фигурант, будучи пьян, подошел к 41-летнему потерпевшему и со спины ударил его в грудь ножом. Причиной стал возникший ранее конфликт.

Речь идет о директоре бойцовского клуба «АК-КЕМ» в Горно-Алтайске, где тренировали детей и подростков, президенте Федерации ММА Республики Алтай Алексее Калбукове.

