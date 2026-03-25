Семь домов повреждены при взрыве в Севастополе

Из-за взрыва в пятиэтажке на улице Павла Корчагина повреждения получили семь жилых зданий. В трёх из них — серьёзные разрушения, ещё в четырёх нарушено остекление, сообщила глава Гагаринского района Екатерина Фалина. Ее слова приводит РИА Новости.

Экспертиза конструкций дома №14, где на первом этаже произошёл взрыв, ещё не завершена. В этом здании повреждены и разрушены квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также задело соседний дом №20 — в 20 квартирах произошёл пожар.

СМИ писали о двух погибших. 12 человек госпитализированы, в том числе трое детей. Повреждено не менее 15 автомобилей.

Напомним, взрыв в доме №14 на улице Павла Корчагина прогремел в ночь на 24 марта. Жильцов эвакуировали, рядом развернули пункт временного размещения. Погибшими оказались жительница квартиры, где произошло ЧП, и ее сын.