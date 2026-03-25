Выросло число пострадавших от удара ВСУ в Курской области

Число пострадавших в результате удара Вооружённых сил Украины по Хомутовскому району Курской области увеличилось до 14 человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Хинштейн в канале на платформе Max написал, что «в результате атак в селе Гламаздино Хомутовского района на территории предприятия ООО «Велес-агро» погиб один мужчина, пострадали еще 14 человек, все они доставлены в Курскую областную больницу».

Во вторник губернатор сообщал, что один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате удара ВСУ по курскому Хомутовскому району. Позже Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Хомутовском районе Курской области, общее число раненых возросло до 13 человек.