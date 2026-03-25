Из ДНР выдворят два десятка нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабные рейды в Донецкой Народной Республике, по результатам которых принято решение о выдворении 20 иностранных граждан, сообщили в региональном ведомстве.

Во время проверочных мероприятий было выявлено 84 административных правонарушения, связанных с несоблюдением правил пребывания в Российской Федерации.

Принято 20 решений о выдворении за пределы РФ, поделились подробностями в органах.

Помимо нарушения сроков проживания, правоохранители выявили факты незаконного трудоустройства и использования поддельных миграционных карт, также силовики зафиксировали случаи фиктивной постановки на учет.

По информации ведомства, все материалы направлены на рассмотрение для окончательного решения по каждому задержанному.