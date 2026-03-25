В Москве задержали четверых подростков, завербованных Киевом

В Московском регионе задержали четверых подростков, которых обвиняют в поджогах объектов инфраструктуры по заданиям украинских кураторов. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, несовершеннолетние участвовали в акциях против объектов транспортной, связи и кредитно-финансовой систем.

В ФСБ рассказали, что подростки общались в группах знакомств мессенджера Telegram с девушками, которые просили пересылать координаты школ, торговых центров и жилых адресов. Затем через sim-боксы с ними связывались лица, выдававшие себя за российских правоохранителей, и утверждали, что переданные данные использованы Вооруженными силами Украины для планирования атак.

По информации спецслужбы, под угрозой уголовной ответственности подростков склоняли к совершению противоправных действий. В ведомстве уточнили, что им объясняли, будто это «проверка антитеррористической защищенности объектов» или участие в других оперативных мероприятиях.

В ФСБ подчеркнули, что действия несовершеннолетних были пресечены, и по каждому из задержанных проводятся необходимые следственные мероприятия. Ведомство добавило, что меры направлены на предотвращение новых противоправных действий и обеспечение безопасности региона, передает ТАСС.

В Челябинской области сотрудники ФСБ также задержали подозреваемых в хищении ферросплавов с Челябинского электрометаллургического комбината, национализированного в 2024 году.