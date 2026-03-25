В Москве раскрыли 29 пособников телефонных мошенников

Правоохранительные органы в столице пресекли работу оборудования для массового обзвона мошенников, задержано 29 подозреваемых, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

Участники организованной группы выполняли роли администраторов, операторов и курьеров, обеспечивая бесперебойную работу сим-боксов для атак на граждан, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Среди соучастников оказались четверо несовершеннолетних, которые попали под влияние кураторов из-за рубежа через интернет. Иностранные злоумышленники манипулируют детьми и шантажом заставляют их совершать преступления, включая поджоги в общественных местах.

В ведомстве отметили, что единственным верным решением является игнорирование таких указаний и обращение в полицию. Согласие на выполнение незаконных просьб неизбежно влечет за собой уголовную ответственность.

