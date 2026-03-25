Россиянин поджег дом с женой и пятью детьми

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Берлинка, подозреваемого в попытке поджога дома, в котором находились его жена и пятеро детей. Об этом сообщает СУ СК по Томской области.

По данным следствия, мужчина поссорился с женой, которая сделала ему замечание из-за пьянства. Он решил расправиться с женщиной и пятью детьми, четверо из которых — несовершеннолетние в возрасте от 8 до 17 лет.

Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Довести задуманное до конца не удалось, семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

До этого в Ленобласти мужчина пытался сжечь знакомую, заперев ее в доме. Мужчина поссорился со знакомой во время застолья, дождался, когда она уснет, и поджег ткань на крыльце. Входную дверь он заблокировал снаружи, чтобы женщина не могла выбраться. Огонь быстро распространился на перила, дверь и стену, внутрь начал поступать угарный газ. Довести задуманное до конца не удалось — очевидцы заметили пожар, потушили его и помогли потерпевшей покинуть дом.