Блогера признали виновным в расправе над беременной женщиной

YouTube-блогера из Северной Ирландии Стивена Макалэ признали виновным в расправе над его беременной возлюбленной Натали Макнэлли. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Присяжные в суде Белфаста согласились с доводами обвинения и единогласно признали Макалэ виновным в расправе над Макнэлли. Ему грозит пожизненное заключение.

Отмечается, что блогер расправился с женщиной у нее дома в декабре 2022 года. Чтобы обеспечить себе алиби, во время преступления Макалэ вел на YouTube онлайн-трансляцию, в которой играл в видеоигру. Позднее он признался, что это был заранее записанный ролик.

Ранее сообщалось, что звезду скандального американского реалити-шоу «19 детей, и это не предел» (19 Kids and Counting) Джозефа Даггера задержали за домогательства к ребенку. Ему предъявили обвинения в развратных действиях и непристойном поведении.