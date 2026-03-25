Митволь может стать фигурантом нового уголовного дела

Олег Митволь, бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, ранее отбывший наказание за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, может оказаться фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о возможном хищении бюджетных средств в рамках выполнения государственного заказа. При этом собеседник агентства уточнил, что на данный момент экс-чиновник не обладает никаким процессуальным статусом, передает НСН.

В окружении бывшего чиновника, в свою очередь, заявили, что им ничего не известно о проводимой проверке.

Ранее сообщалось об освобождении Митволя из колонии.