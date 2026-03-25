На Алтае задержали лже-юристов за обман семей участников СВО

В Алтайском крае задержали большую группу мошенников, которые под видом оказания юридических услуг обманывали родственников участников СВО и похищали у них деньги. Лжеюристы обещали найти пропавших без вести военнослужащих, но просто обирали их семьи.

Выйти на след мошенников удалось после того, как одна из пострадавших обратилась за помощью в "Народный фронт". Как сообщили в региональном исполкоме ОНФ, Галина Сергеевна из Заринска пожаловалась, что после того, как она получила известие о том, что ее сын - участник СВО пропал без вести, ей позвонили из какой-то барнаульской юридической компании и предложили помощь. Она поехала в Барнаул и заключила с этой фирмой договор на поиски пропавшего сына, заплатив 50 тысяч рублей. Но лжеюристы практически сразу перестали выходить с ней на связь.

ОНФ обратился в прокуратуру Алтайского края, которая провела проверку и установила группу лиц, которые под видом оказания юруслуг похищали у родственников участников специальной военной операции денежные средства.

- В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал в Барнауле офис, привлек подельников, которые уговаривали родственников военнослужащих заключить с ним договоры на поиск без вести пропавших бойцов, а также помощь в оформлении различных материальных выплат, - отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. - Но после того, как они получали деньги за такие якобы юридические услуги, стоимость которых варьировалась от 25 до 75 тысяч рублей, участники группы переставали общаться с семьями участников СВО.

По материалам прокурорской проверки следственное управление ГУ МВД по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Полицейские уже задержали организатора и несколько сотрудников фирмы.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, пока установлено пять пострадавших родственников участников СВО, у которых мошенники похитили 280 тысяч рублей. Полицейские провели обыски в офисе и по месту проживания фигурантов дела, изъяли телефоны, компьютеры, документацию, а также рукописные блокноты, где хранилась информация, подтверждающая противоправные действия мошенников. Следователь по делу обратился в с ходатайством в суд, чтобы организатора этой псевдоюридической фирмы заключили под стражу.