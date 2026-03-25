Депутат Колунов напомнил, куда обращаться в случае отсутствия уборки подъезда

Если в вашем подъезде не поддерживается чистота, то следует обратиться в управляющую компанию (или ТСЖ). В случае, когда УК игнорирует обращения, можно подать заявление в госжилинспекцию по месту жительства. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что за поддержание чистоты в подъезде жильцы ежемесячно платят управляющей компании (или ТСЖ), в ведении которой находится многоквартирный дом.

Найти название своей управляющей организации можно в квитанции на ЖКУ.

"При возникновении проблем с уборкой начать стоит с устного обращения в УК или ТСЖ. Нельзя исключать человеческий фактор: ответственный за уборку сотрудник мог заболеть, сменщика не успели найти", - пояснил Сергей Колунов в беседе с RT.

Если на ваши устные обращения не реагируют, то необходимо подать письменное заявление с требованием выполнить уборку в подъезде. Жалобу должны зарегистрировать, после чего в течение трех дней (с момента поступления заявления) осуществить уборку и отчитаться перед заявителем о ее проведении.

В случае, когда УК (или ТСЖ) систематически игнорируют ваши жалобы, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию по месту жительства. Заявление туда подают через сайт организации.

"Из жилищной инспекции должны ответить в течение 30 дней, за это время сотрудники проведут проверку. Если подтвердится факт некачественного выполнения обязательств, управляющая компания получит штраф и предписание об устранении нарушений. Также обратиться можно в прокуратуру", - резюмировал Сергей Колунов.