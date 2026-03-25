ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждена энергоинфраструктура

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе, нанесенном украинскими силами по городу Белгороду и прилегающему округу.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет, однако зафиксированы серьезные разрушения объектов энергетической инфраструктуры. В результате инцидента наблюдаются сбои в работе систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения.

Более точная оценка масштаба ущерба будет возможна после наступления светлого времени суток. Все аварийные службы задействованы на месте происшествия, информация о других последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области отражают массированную атаку ВСУ.