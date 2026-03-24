Раскрыты подробности смерти новорождённого в Ленобласти

В больнице Приозерского района Ленинградской области скончался месячный ребёнок. Младенец имел отягощённый анамнез и не состоял на патронажном наблюдении, сообщили ТАСС в региональном комитете по здравоохранению.

© Московский Комсомолец

18 марта мать обратилась с ребёнком в поликлинику Приозерской больницы. Семья проживает в другом регионе, поэтому младенец не наблюдался местными специалистами. Из медицинских документов у женщины была только выписка из роддома с букетом заболеваний.

Ребёнка госпитализировали. По результатам анализов стало понятно, что у младенца могла быть врождённая патология.

Ночью 19 марта состояние малыша резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. В 5:30 утра, несмотря на усилия врачей, ребёнок скончался. Было возбуждено уголовное дело.