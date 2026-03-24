В Севастополе ввели режим ЧС

В Севастополе три жилых дома на улице Павла Корчагина официально признаны зоной чрезвычайной ситуации регионального характера, следует из указа губернатора Михаила Развожаева.

В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после взрыва в жилом доме, передает РИА «Новости».

Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев. В документе говорится: «Признать обстановку, сложившуюся по адресам: город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 14, город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 16, город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 20, чрезвычайной ситуацией регионального характера».

Режим ЧС введен с 24 марта и будет действовать до особого распоряжения городских властей. В зону чрезвычайной ситуации включены три жилых дома, наиболее пострадавших в результате взрыва. Местные власти координируют работы по устранению последствий происшествия и оказанию помощи жителям.

Ранее Михаил Развожаев сообщил о гибели двух человек в результате взрыва. После инцидента в жилом доме вспыхнул пожар.

Следственный комитет дополнил уголовное дело о взрыве в Севастополе статьей о незаконном хранении взрывчатки.

В результате взрыва в многоквартирном доме в Севастополе серьезно повреждены не менее 40 квартир.