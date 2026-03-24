В Узбекистане пресекли поставку гашиша в Россию под видом картошки

Транзит 72 килограммов предотвратили пограничники и таможенники республики.

Как сообщили в службе госбезопасности Узбекистана, был досмотрен грузовик MAN из Афганистана. В кузове находилась партия картофеля, однако при тщательной проверке выяснилось, что часть клубней — муляжи, внутри которых спрятан гашиш. Всего изъято 222 брикета.

По предварительной информации, груз предназначался для дальнейшей отправки в Россию. По данному факту ведутся следственные действия.