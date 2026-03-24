Мужчина задержан по делу об изнасиловании 16-летней девушки в Москве в 2006 году

Столичными следователями и криминалистами раскрыто изнасилование несовершеннолетней, совершенное в 2006 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 13 августа 2006 года фигурант на ул. Флотская познакомился с 16-летней девушкой. Далее, воспользовавшись отсутствием вблизи посторонних лиц, он силой оттащил девушку в лесной массив, где изнасиловал.

Следователями и криминалистами столичного СК в рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативными сотрудниками полиции проанализированы материалы уголовного дела. Также осуществлена проверка ранее собранных доказательств по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам, в результате чего удалось установить злоумышленника. Им оказался мужчина 1980 года рождения.