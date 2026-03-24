В Москве за год несовершеннолетние иностранцы совершили 23 преступления

23 несовершеннолетних иностранца были задержаны в 2025 году в Москве за совершение преступлений.

Как стало известно «МК», среди тех, кто попался на нарушении закона, 8 юных граждан Кыргызстана, 4 гражданина Узбекистана, двое граждан Таджикистана, Грузии и Украины, по одному выходцу с Кубы, из Армении, Белоруссии и Молдовы.

Больше всего уголовных дел (4) возбуждено в связи с незаконным оборотом наркотиков и преступлениями сексуального характера, по 3 — по фактам грабежей и причинения тяжкого вреда здоровью, по 2 — за разбои и хулиганства, по 1 — за кражу, вымогательство и применение насилия в отношении представителя власти.