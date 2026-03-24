Хинштейн: 13 человек пострадали при ударах по предприятию в Курской области

Количество пострадавших после повторного удара Вооруженных сил Украины по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

© Вечерняя Москва

— Варварское преступление в отношении мирных людей, которые готовили технику к посевной компании. Очередная демонстрация кровавого режима украинской хунты, — написал губернатор на своей странице в MAX.

Незадолго до этого Хинштейн сообщил, что при ударе украинской армии по селу Гламаздино Хомутовского района погиб один человек.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 19 марта сообщил, что в результате падения обломков дрона в Кочубеевском округе пострадала женщина.

18 марта три ребенка и мужчина получили ранения в Горностаевке в Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю. Всех пострадавших доставили в местную больницу.