Следствие исключило утечку газа при взрыве в доме в Севастополе

Следствие не рассматривает утечку бытового газа как причину взрыва в жилом доме в Севастополе и не обнаружило признаков внешнего воздействия на здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

В ведомстве уточнили, что газовое оборудование в квартире, где произошел взрыв, не повреждено, поэтому оснований связывать происшествие с утечкой газа нет. Также, по данным следствия, не выявлено факторов, указывающих на внешнее вмешательство.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после взрыва и частичного обрушения многоэтажного дома. В результате происшествия погибла хозяйка квартиры, ее сын числится пропавшим без вести.

По данным Минздрава, в больницы были доставлены 12 человек, среди которых три ребенка, передает «Радиоточка НСН».