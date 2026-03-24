Следователи назвали возможную причину взрыва в Севастополе

Пресс-служба СУ СК по Севастополю и республике Крым назвала возможную причину взрыва в многоэтажном доме в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК.

Согласно сообщению ведомства, следователи не обнаружили признаков того, что взрыв произошел из-за утечки газа. Кроме того, признаков внешнего воздействия на дом также не найдено.

В результате было возбуждено дело по статье ст. 222.1 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства» и по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

«Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В результате чрезвычайного происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын числится пропавшим без вести», — сообщили в СК.

В ведомстве также сообщили, что по факту взрыва следствием были назначены 15 экспертиз. Также были допрошены более 20 человек и проведено несколько обысков. Ход расследования взял на личный контроль руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

Напомним, что взрыв в Севастополе произошел 24 марта. В результате обрушились стены и внутренние перекрытия на трех первых этажах, возник пожар. Кроме того, от взрывной волны пострадал соседний дом.