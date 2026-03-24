В уголовном деле о взрыве дома в Севастополе появилась новая статья

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за взрыва в жилом доме в Севастополе было дополнено статьей о незаконном хранении взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

По данным следователей, эпицентр взрыва находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома № 14 по улице Павла Корчагина. В результате трагедии погибла 50-летняя хозяйка квартиры, а четыре ее дочери 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и были госпитализированы. Кроме того, 20-летний сын женщины числится пропавшим без вести.

"В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют", – добавили в СК.

В рамках расследования следствие назначило 15 экспертиз. Кроме того, в качестве свидетелей и потерпевших допрошено свыше 20 человек, проведено несколько обысков. Жители разрушенных квартир признаются потерпевшими, указали в СК. Также специалисты осматривают соседние пострадавшие строения, чтобы собрать вещественные доказательства.

Всего из-за взрыва и пожара было повреждено не менее 40 квартир, передает ТАСС слова главы Гагаринского округа города Екатерины Фалиной. Кроме того, из поврежденных квартир сотрудники МЧС смогли спасти десятки домашних животных, добавили в пресс-службе управления министерства по городу.

По данным спасателей, из-за инцидента многие питомцы сбежали или забились в дальние углы квартир. Поэтому после эвакуации хозяева животных просили МЧС помочь в поиске питомцев. После оказания помощи людям пожарные возвращались в жилища и обследовали их, в том числе, на наличие животных, сообщили в министерстве.

Взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. Очевидцы рассказывали, что взрыв был настолько сильным, что в некоторых квартирах снесло балконы, а в других жилищах вылетали окна и двери.

По данным губернатора города Михаила Развожаева, в результате трагедии погибли 2 человека, а еще 12 пострадали и были госпитализированы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.