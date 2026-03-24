Артист цирка признал вину в пожаре с четырьмя погибшими

Евгений Чернов, режиссер и историк цирка, в прошлом — цирковой гимнаст, признал вину в пожаре с четырьмя погибшими в центре Москвы, пишет Telegram-канал Shot.

Пожар произошел в ночь на 23 марта в девятиэтажном жилом доме на Николоямской улице в Москве. Погибли 4 человека, трое пострадали — их госпитализировали в столичные клиники.

По данным следствия, загорелась мебель в квартире на втором этаже, далее огонь распространился на лифтовой холл и частично на лестничную клетку, а также на квартиры на верхних этажах.

В ходе допроса обвиняемый уточнил, что курил в своей квартире и из-за пепла загорелось кресло. Следователи вменили Чернову часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Вину в инкриминируемом деянии он [Чернов] признал полностью», — отметили в СК РФ.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Следствие ходатайствовало об отправке обвиняемого под стражу, в том числе, из-за того, что квартира пенсионера сгорела и непригодна для проживания, уточнили журналисты.

Напомним, что Чернов до 26 лет выступал в различных гимнастических номерах, гастролировал по Европе и Канаде.

После завершения карьеры артист стал режиссером, публиковал работы об истории цирка. Вместе с тем, по словам коллег, у него начались проблемы с алкоголем.