Полицейские задержали в Московской области пособника телефонных мошенников, обманувших местного жителя на 945 тысяч рублей

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Лобня поступило заявление от 24-летнего местного жителя о том, что мошенники похитили у него денежные средства в размере 945 тыс. рублей. Установлено, что потерпевший сделал заказ в интернет-магазине бытовой техники, но не оплатил и не получил его. Через три дня ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение с кодом подтверждения заказа, а через несколько минут поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником курьерской службы магазина. Ему мужчина подтвердил ранее оформленный заказ и сообщил код подтверждения из пришедшего ранее смс. После этого заявителю поступило сообщение о том, что обнаружена подозрительная активность в его личном кабинете на портале «Госуслуги». В течение нескольких дней ему поступали смс-сообщения и звонки с различных номеров от якобы представителей магазина, Минцифры и ФСБ. Мужчине сообщали, что в отношении него происходят противоправные действия и от его имени выписана доверенность на человека, который уехал в Украину и находится в розыске, и за это ему грозит уголовное наказание. Испугавшись ответственности, пострадавший сообщил неизвестным, что у него есть накопления в банке и наличные деньги дома. Ему сказали установить приложение «ЦБ», а все деньги перевести на безопасный счет в «Центробанке». Он снял свои сбережения со счетов, а также взял наличные денежные средства и через банкомат перевел на указанную злоумышленниками карту. После выполнения инструкций пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего ранее судимого жителя Иркутской области. Подозреваемому неизвестные лица предложили оформить на себя сим-карту одного из мобильных операторов и банковскую карту, и за вознаграждение отдать им в пользование. В отношении мужчины следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению соучастников преступления, а также других эпизодов противоправной деятельности правонарушителя.