Годами истязавшему маленького пасынка инвалиду вынесли приговор

Подмосковный суд вынес приговор инвалиду-колясочнику, который годами избивал маленького пасынка и двух падчериц. Вместе с ним в тюрьму отправили мать пострадавших детей. Пара регулярно избивала мальчика битой, обливала его кипятком и морила голодом. Девочек брили налысо. Свои действия преступники часто снимали на видео. О происходящем в семье кошмаре стало известно, когда один из таких роликов попал в соцсети. «Вечерняя Москва» узнала детали этой жуткой истории.

Издевательства над детьми

Громкое расследование развернулось в Ленинском округе Подмосковья, где в поселке Дрожжино жил 31-летний инвалид Василий Васин, его 32-летняя сожительница Елена Ромащенко, ее сын и две дочери. Мальчику на момент начала разбирательств едва исполнилось 11 лет, а девочкам было по восемь и 12 лет.

Дети регулярно подвергались пыткам и побоям со стороны матери и отчима. По версии следствия, инициатором таких издевательств был именно Васин. Мужчина регулярно морил сына голодом, обливал кипятком и избивал всем, что попадалось под руку — иногда в ход шел даже молоток для мяса. Девочкам тоже «доставалось» — однажды отчим побрил их налысо. Еще их заставляли снимать на видео издевательства над братом.

Пара жила в многоквартирном доме, но внимание соседей их не смущало. Местные жители слышали крики, доносившиеся из квартиры Васина и Ромащенко, а 11-летний мальчик неоднократно жаловался на побои друзьям.

— Был случай, когда мы гуляли с друзьями на улице. Он был весь в синяках и побитый, везде у него были шрамы и ожоги. Я подошла к нему и спросила, нужна ли ему помощь, а он мне рассказал: «Мой отчим — инвалид, он избивает меня и душит до потери сознания, а мама режет ножом мои руки и обливает меня кипятком! — вспоминала позднее одна из знакомых ребенка.

Не понятно, обращался ли кто-то из соседей в полицию с жалобами на семью Васина и Ромащенко. Известно только, что пару годами не привлекали к ответственности, а дети продолжали жить в кошмаре.

Как стало известно о побоях

О преступлениях Васина и Ромащенко стало известно лишь 7 июля 2025 года. В тот день глава семейства опубликовал в соцсетях видео, на котором жестоко избивает пасынка бейсбольной битой. На кадрах видно, как мужчина засовывает мальчику в рот тряпку, а затем наносит ребенку несколько ударов по спине и голове. Когда ребенок упал от боли, мужчина заставил его встать и снова ударил.

Так он наказывал пасынка за якобы кражу 65 тысяч рублей.

— Нравится тебе? Тебе нравится. Вставай, я тебя сейчас залью кипятком, — говорит Васин на видео.

По данным Mash, Васин решил похвастаться издевательствами над пасынком в своем Telegram-канале. Один из неравнодушных подписчиков переслал ролик бабушке ребенка, а та обратилась в полицию. Портал Msk1 писал, что видео изначально предназначалось бабушке — Васин якобы потребовал от нее деньги.

В итоге информация об издевательствах над детьми дошла до полиции, и 11 июля того же года к Васину и Ромащенко пришли с проверкой. Перед этим пара попыталась спрятать избитого мальчика в кладовку, но оперативники его нашли. Мужчину и женщину задержали и увезли на допрос.

Что известно о Васине и Ромащенко

Пара жила в многоэтажке на Южной улице в поселке Дрожжино. О матери пострадавших детей Елене Ромащенко ничего неизвестно. Бабушка живет в Молдавии и практически не общается родственниками, поэтому не знала об издевательствах над внуками.

Василий Васин стал инвалидом-колясочником еще в детстве. У него была судимость, по одним данным, за кражу, по другим — за мошенничество. Мужчина жил на пособие по инвалидности и вел Telegram-канал. В соцсетях мужчина рассказывал о схемах мошенничества с обналом и способами «выбить» деньги из должников.

Ранее соседи жаловались на семью, но по совершенно другому поводу. Васин уже долгое время заставлял детей дырявить шины у автомобилей, которые, по его мнению, были неправильно припаркованы во дворе. Еще 11-летний пасынок якобы издевался над другими детьми по указке отчима.

— Жители Дрожжино жаловались: ребенок бегал за другими детьми с ножом, потому что отчим так приказал! Вызывали полицию, чтобы разобраться, а всем хоть бы хны, — вспоминали соседи в беседе с Msk1.

Арест и приговор

Вскоре после задержания Василия Васина заключили в СИЗО, несмотря на инвалидность. В его отношении возбудили уголовные дела о покушении на убийство малолетнего, побоях в отношении ребенка и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступление — за то, что мужчина заставлял падчериц снимать происходящее на видео. На суде мужчина признал вину и заявил о раскаянии.

За издевательства над детьми судили только Васина. Елену Ромащенко обвинили лишь в неисполнении родительских обязанностей и оставлении детей в опасности. Следователи посчитали, что она не участвовала в побоях, а лишь не останавливала сожителя, когда тот набрасывался на пасынка и падчериц с кулаками.

В марте 2026 года преступникам вынесли приговоры. Васину назначили 14 лет лишения свободы, а Ромащенко — семь лет исправительной колонии (ИК). Также суд взыскал с пары более трех миллионов рублей в качестве моральной компенсации для пострадавших детей.

— Суд назначил Васину наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в ИК строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, а Ромащенко — в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в ИК общего режима, — сообщили в пресс-службе суда.

Как живут дети

Детей у Васина и Ромащенко забрали. 11-летний мальчик провел две недели под присмотром врачей в детском центре имени Рошаля. В итоге гематомы и прочие травмы удалось вылечить, с ребенком продолжали заниматься психологи. Также психологическую поддержку оказывали его сестрам.

— У детей тяжелая психологическая, эмоциональная и физическая травма. Реабилитация предстоит долгая, — рассказывала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, после реабилитации детей поместили в семейный центр, где им стали подыскивать новых опекунов. Бабушка высказывала желание забрать ребят. Еще у детей нашлись родственники, живущие в Краснодарском крае, с ними тоже связались. Как сложилась дальнейшая судьба ребят, пока неизвестно.

Летом 2025 года закончились судебные разбирательства по другому резонансному делу об убийстве пятилетнего Далера Бобиева собственной опекуншей. Жительница Екатеринбурга полгода прятала тело ребенка, продолжала получать выплаты на его содержание и искала его вместе с волонтерами. А пока Далер был жив, женщина заставляла других своих приемных детей издеваться над мальчиком.