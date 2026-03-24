Пятеро украинцев осуждены за производство наркотиков

Пять граждан Украины приговорены Московским областным судом к длительным срокам заключения за производство наркотиков.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, в период с 2018 по 2022 годы пятеро обвиняемых организовали три нарколаборатории. Там было произведено как минимум 16 кг наркотического средства и 33 кг наркотического вещества. Оттуда зелье распространялось через тайники для сбыта. Участники группировки получили от 16,5 до 19,5 лет лишения свободы. Также они оштрафованы на суммы от 700 тысяч до 2 миллионов рублей.