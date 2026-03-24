Суд приговорил к 12 годам мужчину за госизмену и шпионаж

Архангельский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю региона, признав его виновным в государственной измене. Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Как сообщили РИА Новости в суде, ранее он не привлекался к уголовной ответственности и имеет высшее юридическое образование.

В 2024 году осуждённый, используя мессенджер, передал представителям иностранного государства сведения о дислокации зенитных ракетных дивизионов, расположенных на территории Архангельской области. В региональной прокуратуре уточнили, что получателем информации было главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Данные включали географические координаты мест постоянного размещения и маршруты передислокации воинских частей. Все эти сведения мужчина собрал самостоятельно, используя общедоступные картографические сервисы в интернете, после чего передал их украинской стороне.

В ходе следствия и судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и добровольно написал явку с повинной. Уголовное дело было возбуждено по статье 275 УК РФ, которая квалифицирует как госизмену сбор и передачу противнику сведений, могущих быть использованными против Вооружённых сил РФ.

Суд учёл признание вины и явку с повинной, однако тяжесть совершённого преступления, совершённого в период проведения специальной военной операции, определила строгость наказания.