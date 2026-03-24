Полицейские нашли в лесу заблудившихся подростков

Троих москвичей 16-17 лет, заблудившихся в лесу в Талдомском городском округе Подмосковья, спасли сотрудники полиции.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, подростки приехали в Талдом на электричке и прошли в лес, чтобы обследовать заброшенное здание. Там они заблудились и разошлись в разные стороны. Один из юношей смог выйти на дорогу, где его заметили стражи порядка. В течение трех часов полицейские отыскали остальных юношей — они были перепуганы, промокли и замерзли. Всех спасенных передали родителям.