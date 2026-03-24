Появились снятые изнутри взорвавшейся пятиэтажки в Севастополе кадры

Появилось видео из пятиэтажного дома в Севастополе, где произошел мощный взрыв. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видны обломки дома и вещи, лежащие на бетонной лестнице. Вход в квартиру разрушен.

Помимо того, видно, как множество бетонных конструкций лежат возле взорвавшегося дома. Также на кадры попали несколько людей.

Мощный взрыв в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих, включая многодетную мать, спасти не удалось. Известно, что в квартире, где прогремел взрыв, жила воцерковленная семья с ребенком-готом.