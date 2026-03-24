Мать два месяца держала в шкафу тело дочери с синдромом Дауна

В городе Саутхейвен, штат Миссисипи, 18 марта брат обнаружил в шкафу своей матери тело 20-летней сестры, которая пропала ещё в январе. Об этом сообщает Daily Star.

Молодой человек не видел сестру с января. Придя в дом матери, он заметил в шкафу предмет, похожий на мешок с телом. Прибывшие полицейские подтвердили, что это останки девушки. Тело лежало в шкафу как минимум два месяца.

Мать погибшей, 40-летнюю Синтию Клемонс, задержали. Ей предъявили обвинения в жестоком обращении с уязвимым взрослым и сокрытии улик.

Родственники рассказали, что женщина долгое время вводила семью в заблуждение, утверждая, что за дочерью присматривает другая женщина.