Самая тяжелая по числу погибших авиакатастрофа. Что известно о крушении С-130 в Колумбии

На фоне столкновения по полосе самолета Air Canada пожарной машины в нью-йоркской Ла-Гуардии несколько в тени оказалось обсуждение другой трагической новости - из Колумбии. О подробностях этой катастрофы "РГ" рассказал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

© Российская Газета

- 23 марта при взлете с аэродрома Пуэрто-Легуизамо самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС Колумбии упал в густые джунгли. По сообщениям колумбийских военных, по меньшей мере 66 человек погибли, а десятки получили ранения. В истории ВВС Колумбии эта катастрофа стала самой тяжелой по количеству погибших.

Как всегда, сразу встает вопрос о причинах трагедии, и одной из первых - это техническое состояние самолета. Он был достаточно заслуженным: со стапелей фирмы Lockheed сошел в 1984 году и использовался до недавнего времени американскими военными. В сентябре 2020 года под в рамках программы утилизации излишков оборонной продукции США самолет C-130H Hercules был доставлен в Колумбию и передан ВВС страны.

С 2021 по 2023 год самолет находился на техническом обслуживании, во время которого, в том числе, был полностью отремонтированы и модернизированы двигатели. На момент происшествия он был в летном состоянии, а экипаж, по сообщениям ВВС Колумбии, имел "необходимую квалификацию".

По предварительным данным, на борту самолета находились 128 человек, в том числе 11 членов экипажа Колумбийских воздушно-космических сил, 115 военнослужащих Национальной армии и двое сотрудников Национальной полиции.

Перед экипажем была поставлена задача по транспортировке военнослужащих Национальной армии Колумбии из аэропорта Каукайа в Пуэрто-Легуизамо в аэропорт Трес-де-Майо в Пуэрто-Асис. Однако практически сразу после взлета самолет перестал набирать высоту, перешел в снижение, упал в густых джунглях в нескольких километрах от аэродрома и загорелся. На момент подготовки материала несколько человек еще не были обнаружены. Только один военный не получил никаких травм.

58 из погибших были военнослужащими Национальной армии, шестеро - Воздушно-космическими силами Колумбии и двое-сотрудниками Национальной полиции.

В Министерстве обороны Колумбии заявили, что в настоящее время у них нет информации или указаний, которые позволили бы установить, что "падение самолета "Геркулес" на землю в Путумайо было терактом какой-либо незаконной вооруженной группировки", а "расследование, направленное на установление причин катастрофы, будет проводиться с полной тщательностью и быстротой".