Журналистку «Дождя»* Кичигину** заочно осудили на 10 лет за фейки о ВС РФ

Таганский районный суд столицы заочно приговорил к 10 годам колонии журналистку телеканала «Дождь»* Валерию Кичигину**. Ее обвинили в распространении фейков об армии России. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Вечерняя Москва

— С учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил Кичигину** к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказала Нефедова.

Журналистке также запретили администрировать сайты в Сети на протяжении пяти лет. По данным следствия, Кичигина** неоднократно публиковала материалы, в которых содержалась ложная о действиях российской армии в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

В этот же день за фейки о ВС РФ заочно осудили журналистку «Дождя»* Валерию Ратникову**. Ей дали 7,5 года, а также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная в России нежелательной.

**Признаны иноагентами, внесены в список террористов и экстремистов.