Расчленившая собственного младенца мать получила условный срок

Два года лишения свободы условно — именно такое наказание избрал суд для 22-летней Рей Обары. Работая в сфере развлечений для взрослых, женщина родила ребенка прямо на работе, а спустя несколько дней, решив, что младенец мертв, расчленила его тело и спрятала фрагменты в контейнерах для продуктов в морозильнике, где их случайно обнаружил коллега.

Окружной суд Токио вынес приговор 22-летней Рей Обаре, признав ее виновной в изувечивании и оставлении тела собственного новорожденного ребенка.

Согласно деталям следствия, женщина, работавшая в развлекательном заведении для взрослых в районе Сумида (Токио), родила прямо в офисе. По ее словам, младенец не двигался и не плакал, а сама она потеряла сознание.

Очнувшись, Обара обнаружила, что тело ребенка изменило цвет, и, желая скрыть случившееся, приняла чудовищное решение. Через несколько дней она расчленила младенца канцелярским ножом в гостиничном номере, а части тела разложила в морозильной камере на своем рабочем месте, используя контейнеры для хранения еды. Голову она поместила в пластиковый пакет. Туловище, как позже призналась подсудимая, она выбросила в мусорное ведро в комнате ожидания. История вскрылась, когда коллега случайно обнаружил останки во время чистки морозильника.

В суде Обара заявила, что хотела сохранить произошедшее в тайне, и выразила раскаяние. Судья, приняв во внимание ее чувства к ребенку и раскаяние, приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Обращаясь к подсудимой, он добавил: «Я надеюсь, что в будущем вы будете советоваться со своей матерью и сотрудником службы пробации, когда почувствуете беспокойство».