МВД раскрыло количество задержанных в 2025 году зацеперов

В 2025 году в России задержали 1300 зацеперов на объектах транспортной инфраструктуры. Количество задержанных любителей экстремальной езды раскрыл начальник главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Калинкина, большинство из них несовершеннолетние. Подросткам зачастую менее 16 лет. МВД привело печальную статистику за прошедший году 32 зацепера в результате своих действий расстались с жизнью. МВД планирует продолжать проводить активную работу по профилактике зацепинга.

Ранее было опубликовано видео на котором 23-летний зацепер забрался на крышу вагона поезда и спрыгнул в Москва-реку.