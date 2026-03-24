$81.8894.73

МВД раскрыло количество задержанных в 2025 году зацеперов

Lenta.ru

В 2025 году в России задержали 1300 зацеперов на объектах транспортной инфраструктуры. Количество задержанных любителей экстремальной езды раскрыл начальник главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин. Об этом сообщает ТАСС.

© Global Look Press

По словам Калинкина, большинство из них несовершеннолетние. Подросткам зачастую менее 16 лет. МВД привело печальную статистику за прошедший году 32 зацепера в результате своих действий расстались с жизнью. МВД планирует продолжать проводить активную работу по профилактике зацепинга.

Ранее было опубликовано видео на котором 23-летний зацепер забрался на крышу вагона поезда и спрыгнул в Москва-реку.