В Севастополе назвали сроки устранения последствий после взрыва в жилом доме

Жильцы пятиэтажек на улице Павла Корчагина, пострадавших ночью от взрыва, смогут сегодня вернуться в квартиры. В домах можно жить, за исключением наиболее поврежденных подъездов. Там власти города сделают ремонт.

Напомним, взрыв произошел сегодня около полуночи в доме №14 по улице Корчагина. Разрушена торцевая часть здания, а также два подъезда в доме напротив. Здесь также произошел пожар в нескольких квартирах. Погибли два человека, восемь ранены. Всех жильцов эвакуировали. Причина ЧП пока не установлена, но уже отклонена версия взрыва бытового газа.

Разбор основных завалов уже закончен. После того как аварийно-спасательные работы завершились, губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с жильцами на месте ЧП.

"Произошел взрыв при невыясненных обстоятельствах. Специалисты разбираются", - сказал он.

Людей волнует, когда они смогут попасть в квартиры и что будет с их имуществом. Жильцы выбегали на улицу в чем есть, у многих в квартирах остались питомцы. Временное убежище для них организовали в Инженерной школе по соседству. Но условий для проживания там нет.

Власти заверили, что возьмут ремонт помещений на себя, а также выплатят компенсации за утраченную домашнюю технику, телевизоры, холодильники.

"Пока будем приводить квартиры в порядок, предоставим места либо в общежитии на Горпищенко, либо в пансионате "Лазурь", - сообщил Развожаев.

Первым делом помещения должны осмотреть муниципальные комиссии и составить опись ущерба. Обход выполнят сегодня до конца дня, для этого сформировано 10 групп.

В квартирах, где только выбило стекла, проемы временно закроют пленкой. Жильцы могут сами восстановить остекление и подать заявку на компенсацию. Либо окна им вставит городской подрядчик. Стекла выбило не только в этих двух домах, но и в нескольких соседних многоэтажках.

Если квартира непригодна для проживания, пострадала от пожара, то после описи жильцы должны забрать уцелевшие вещи и освободить помещение для выполнения ремонта. На эти работы уйдет около месяца, сообщил губернатор.

Самый большой урон причинен квартирам в первом подъезде дома №14, где на первом этаже произошел взрыв.

"В разрушенном блоке проведем обследование несущих конструкций и будем принимать решение, что с ним делать", - отметил глава города.

В основном жители разрушенных квартир перебрались к родственникам и друзьям. Но кто-то из них воспользуется временным жильем.

Также будут выплачены компенсации за разбитые автомобили по результатам оценки. Сейчас их временно заклеивают пленкой, чтобы укрыть от дождя.

В прокуратуре Севастополя открыли горячую линию для пострадавших. Они могут обратиться за правовой помощью по номеру +79780001048. Также ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.