Инвалид без рук и ног застрелил пассажира в США, пока катал знакомых на автомобиле

Американец с инвалидностью, у которого нет рук и ног, обвиняется в убийстве первой и второй степени. Инцидент произошел 22 марта в Ла-Плате во время конфликта на дороге, когда мужчина катал знакомых на машине. Об этом сообщает People.

По версии следствия, 35-летний Дейтон Джеймс Уэббер открыл стрельбу по автомобилю. Пуля попала в 27-летнего Брэдрика Майкла Уэллса, который находился на переднем сиденье. От полученных травм он скончался на месте.

Сам Уэббер уехал с места убийства вместе с телом погибшего, однако спустя два часа убитого нашли в соседнем дворе местные жители. Подозреваемого задержали в больнице.

