Под Белгородом мужчина получил тяжелые ранения при ударе дрона по машине

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. Тяжелые ранения получил мужчина, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Замостье.

Пострадавшего оперативно вывезли в Грайворонскую центральную районную больницу росгвардейцы. Врачи диагностировали у мужчины множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и ног.

По оценке медиков, его состояние остается тяжелым. Мужчине оказывают всю необходимую помощь. Транспортное средство в результате удара дрона получило повреждения.