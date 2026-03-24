Напавшему на полицейских с ножом мужчине продлили арест из-за нового дела

Преображенский районный суд Москвы продлил арест Шеравгану Кунджумову*, который в августе прошлого года напал с ножом на полицейских. Такое решение связано с возможным возбуждением в отношении мужчины нового уголовного дела по статье о террористическом акте. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил «МК».

— Мужчине планируется предъявить новое обвинение по статье 205 часть 1 УК («Террористический акт»). Поскольку по новому уголовному делу требуется провести допросы и другие следственные действия, арест Кунджумову* продлили до 27 мая, — говорится в материале.

Злоумышленник напал на полицейских на Щелковском шоссе утром 27 августа прошлого года. Сначала он бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону служебных автомобилей, а после набросился с ножом на силовиков. В результате нападения правоохранители не пострадали.

Кунджумова* задержали и впоследствии возбудили в его отношении уголовное дело. Позднее стало известно, что подозреваемый был под наркотиками в момент нападения на силовиков. Помимо этого, следователи выяснили, что фигурант состоял в рядах террористической группировки «Исламское государство»**.

*Внесен в список террористов и экстремистов.

**«Исламское государство» (ИГ)— террористическая группировка, запрещенная на территории России.