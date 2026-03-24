Бывший уголовник поджег лицо маленькому ребенку на Урале

В Свердловской области осудили мужчину, который в пьяной ссоре с сожительницей поджёг лицо её маленькому сыну. Преступление было совершено в городе Артёмовском, сообщили в региональном СК.

По версии следствия, во время конфликта мужчина взял на балконе кусок ткани, пропитал его ацетоном и поджёг зажигалкой. Затем он бросил горящую тряпку в ребёнка 2020 года рождения. Мальчик получил ожоги головы и туловища, на лице образовался рубец, обезобразивший внешность.

Экспертиза признала подсудимого вменяемым — он осознавал, что делает. Свою вину изверг признал лишь частично.

Суд приговорил его к трём годам колонии строгого режима по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Отягчающим обстоятельством стал юный возраст пострадавшего и то, что повреждения на лице не удастся залечить полностью.