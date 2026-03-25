Спасатели отследили путь пропавших на Волге подростков

Спасатели с помощью дрона отследили путь двух школьников, решивших перейти реку Волга по льду в Ульяновске, их маршрут прервался на опасном участке, сообщили в администрации города.

Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать передвижение мальчиков, которые вечером 22 марта намеревались перебраться на другой берег, указали в мэрии, передает РИА «Новости».

Школьники некоторое время находились на остановке «Улица Заречная», пропустили четыре автобуса и направились в сторону водоема.

Начальник управления гражданской защиты Андрей Тамбовский пояснил ситуацию с поисками.

«Примерно в 300 метрах от правого берега Волги след был потерян. В этих местах начинаются промоины», – рассказал он.

Путь детей по снегу отслеживали с использованием квадрокоптера.

По информации управления образования, перед выходом на лед один из мальчиков созвонился с матерью. Женщина попросила сына дождаться сестру в автомобиле, но позднее подростки прислали сообщение о нахождении на реке.

Ранее сообщалось, что городские службы Ульяновска развернули масштабную операцию по поиску решивших пересечь замерзшую Волгу подростков.