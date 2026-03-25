ФСБ предотвратила теракт на учебной базе в Новороссийске

Сотрудникам Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) удалось предотвратить теракт украинских спецслужб на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, спецслужбы Украины склонили местного жителя к совершению теракта по схеме телефонного мошенничества.

— УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России. Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, — пояснили в ФСБ.

В официальном заявлении заверили, что ущерба учебной базе удалось избежать, сам подозреваемый арестован, передает ТАСС.

На прошлой неделе силовики задержали в Уфе подростка, который планировал теракт в православном храме и вербовал одноклассников для террористической деятельности. Установлено, что подросток 2009 года рождения был сторонником деятельности террористической организации.