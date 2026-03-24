Общение россиянина в социальной сети стоило ему 16 лет колонии

В Крыму мужчина получил 16 лет колонии за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, местный житель, являясь противником проведения специальной военной операции (СВО) в одной из социальных сетей вступил в переписку с представителем службы безопасности Украины. От куратора он получил задание на сбор информации о размещении российского вооружения и оборонительных сооружений.

В Советском районе он собрал сведения о передвижении военной колоны и передал их представителю иностранного государства для использования против интересов России.

Сотрудники ФСБ пресекли его противоправные действия.

Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы.