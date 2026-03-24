Мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Кунцево»

Мужчина решил сократить себе путь, спрыгнул на рельсы, а затем поднялся на платформу на станции метро «Кунцево» в Москве. Правонарушителя привлекли к административной ответственности. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 36-летний мужчина, находясь на платформе станции метро «Кунцево», в нарушение правил пользования московским метрополитеном и требований транспортной безопасности, самовольно спустился на рельсы, после чего поднялся на платформу, — рассказала Нефедова.

В итоге пассажира нашли и назначили наказание в виде ареста. Сколько дней мужчина проведет за решеткой, не уточняется.

Ранее 41-летний мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Кленовый бульвар». Его задержали. По решению суда правонарушителя арестовали на трое суток.