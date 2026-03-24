Описаны первые секунды после мощного взрыва в доме в Севастополе

В первые секунды после мощного взрыва в доме на улице Корчагина в Севастополе люди бросились спасать детей. Такое описание привела одна из жительниц пятиэтажки, ее комментарий опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

Россиянка пояснила, что чуть позже прибыли сотрудники экстренных служб на разбор завалов.

До этого стало известно, что мощный взрыв, прогремевший в Севастополе в ночь на 24 марта, повредил минимум шесть многоквартирных домов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что специалисты полностью исключили версию о взрыве бытового газа.

Мощный взрыв в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих, включая многодетную мать, спасти не удалось. Предположительно, именно в ее квартире находился эпицентр взрыва.