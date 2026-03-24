Два многоквартирных дома сильно повреждены в результате мощного взрыва, который раздался в ночь на 24 марта на улице Павла Корчагина в Севастополе. Всю ночь и утро здесь разбирали завалы, а жильцов эвакуировали.

Вокруг места, где произошло ЧП, с раннего утра выставлено оцепление. Рядом детский сад и школа. Они чудом остались целы. Школьники сейчас на каникулах, уроков нет. А садик работает, принимает детей.

Возле пятиэтажного дома №14 с утра много зевак. Подходят жители микрорайона. Все они ночью проснулись от страшного грохота, переживали за соседей и знакомых, слышали звуки пожарных сирен.

Источник взрыва, как уже установили спасательные службы, находился в квартире в торце дома на первом этаже. Это помещение полностью уничтожено, разрушены внешние стены, а также угловая опора - ее вывернуло наружу. В этой квартире погибла женщина. Ее сын 2006 года рождения считается пропавшим без вести.

С торца здания разбиты все балконы с первого по пятый этаж, во многих других квартирах выбиты стекла. Внутри квартиры завалило осколками стекла, обломками стен и перекрытий. Также разбиты несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе.

- Громыхнуло страшно, мы не могли понять, что произошло, - говорит мужчина с котом на руках. Они с женой выбежали из дома, успели только схватить легкие вещи и питомца. - Полночи просидели в ПВР, поспать не смогли. Нам дали воду, чай и бутерброды. Что теперь делать - не знаем.

Взрывная волна ушла на соседний дом номер 20. Здесь вспыхнул пожар. Загорелись несколько квартир в двух подъездах. Жильцы говорят, что как только услышали взрыв, стали выбегать на улицу.

"Горело страшно, квартиры прогорели насквозь", - говорят они.

Очень быстро к дому приехали спасатели, они стучали во все двери и выводили жильцов. Пожар потушили за считанные часы.

- В этом доме живет моя дочь, у нее грудной ребенок, - сообщила женщина. - Они страшно перепугались. Я ночью за ними приехала и забрала. Никаких детских вещей не взяли. Нужно попасть в квартиру, но пока нам не разрешают.

Жильцам устроили временное убежище в одной из школ. Многие с утра пришли к дому, чтобы понять, что произошло с их жильем. Люди ошарашены. Пожилая женщина стоит, прислонившись к стене. Семейная пара рассматривает свой раскуроченный балкон: только сделали ремонт, все покрасили. Люди спрашивают у полицейских, когда им разрешат зайти в квартиры - хотя бы за вещами и документами. Сотрудники в оцеплении говорят, что надо еще подождать, работают взрывотехники.

Специалисты уже исключили версию взрыва бытового газа. А она была первой, о которой узнали жильцы. "Но разве от газового баллона могли быть такие разрушения?", - недоумевают они. Кто-то связывает происшедшее с атакой БПЛА. Минувшей ночью в Севастополе действительно объявляли воздушную тревогу. Но это произошло через несколько часов после того как рвануло на Корчагина.

На месте сейчас работают экстренные службы и правоохранители. Они установят причину происшествия. Разбор основных завалов уже завершен. Следственный комитет возбудил уголовное дело, пока оно квалифицировано по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Тем временем к пострадавшим домам подходят жители Севастополя, предлагают помощь, продукты, теплые вещи. Хозяйка мини-отеля предложила взять к себе людей, пока они не смогут вернуться в квартиры.