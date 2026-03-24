Певчая Татианинского храма погибла при взрыве в Севастополе

Погибшей при взрыве в многоквартирном доме в Севастополе оказалась певчая Татианинского храма при СевГУ Ольга Родикова. Об этом во вторник, 24 арта, сообщили на официальной странице храма.

— В полночь в результате взрыва в многоквартирном доме погибла наша певчая, прихожанка, стоявшая у истоков Татианинского храма, многодетная мама Ольга Родикова! Четыре дочери ранены, в больнице. Всем приходом скорбим с дорогой всем семьей Родиковых, — добавили в сообщении.

В ночь с 23 на 24 марта в жилом многоэтажном доме в Севастополе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще 12 пострадали.

19 марта один человек также погиб в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в селе Шмаково Курганской области. Кроме того, в результате случившегося пострадала жительница дома, ей оказали необходимую медицинскую помощь.