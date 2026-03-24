Раскрыта основная версия пропажи двух подростков в Ульяновске

В Ульяновске продолжаются поиски двух мальчиков. Дети пропали без вести после попытки перейти Волгу по льду. Инцидент произошел в ночь на 23 марта.

Для поисковой операции сформировали следственно-оперативную группу. В нее вошли сотрудники МВД, МЧС, власти региона, а также волонтеры и добровольцы. Сейчас они обследуют пути выхода на лед, через которые предварительно могли пойти пропавшие. Также исследуют и берег. Для поисков используют воздушные подушки и квадрокоптеры. Поисковики опрашивают население и расклеивают ориентировки. По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Школьники могли провалиться под лед, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Это приоритетная версия произошедшего. При этом в правоохранительных органах сообщили, что во время поисков очевидных следов мальчиков обнаружено не было.

По данным городской администрации, 14-летние Алмаз и Арсений отправились от Нижней трассы в сторону Ленинского района по замерзшей реке. Известно, что пропавшие подростки из благополучных семей с хорошей успеваемостью в школе.

Ранее в подмосковном Звенигороде обнаружили тела трех пропавших детей. 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись. После их пропажи были организованы поисково-спасательные работы. Тела школьников нашли в Москве‑реке.

На днях спасатели Санкт-Петербурга эвакуировали с непрочного льда Финского залива трех человек, включая ребенка. Люди отошли от берега на два километра, но вернуться обратно уже не смогли, рядом образовалась внушительная промоина. Сотрудники МЧС прибыли к месту на судне на воздушной подушке.