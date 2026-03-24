Мать пятерых детей погибла при взрыве в севастопольской многоэтажке

В Севастополе после ночного взрыва в жилом доме на улице Хрусталёва погибла 50-летняя Ольга, мать пятерых детей. Четыре её дочери госпитализированы, сын Василий числится пропавшим без вести, пишет Mash.

Всего в результате трагедии пострадали 12 человек, из них трое детей.

Взрыв произошёл в ночь на 24 марта. Огонь охватил несколько этажей, выгорели десять квартир. Спасатели всю ночь разбирали завалы вручную и с помощью тяжёлой техники. Жильцов эвакуировали, рядом развернули пункт временного размещения в школе.

Губернатор Михаил Развожаев исключил версию о взрыве бытового газа — точные причины выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ольга работала кассиром в бухгалтерии, подрабатывала сиделкой у пожилых и инвалидов — помогала с уборкой, покупала продукты и лекарства. В свободное время пела в Татианинском храме города. Минздрав следит за состоянием пострадавших.