Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе: фото

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Севастополе выросло до восьми. Кроме того, известно о двух погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Михаила Развожаева.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Корчагина прогремел 23 марта около 23:50 в понедельник. После этого на месте происшествия начался сильный пожар. Также из-за взрыва в доме частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже и часть внутренних перекрытий с первого по третий этажи. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб, выясняются причины происшествия. В соседней школе был развернут пункт временного размещения для нуждающихся.

